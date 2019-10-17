Efeler diyarından askerimize destek

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki terör yapılanmalarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na efeler diyarı Ege Bölgesi'nden destek yağıyor. TOBB'a bağlı oda ve borsalar öncülüğünde harekata destek vermek üzere Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) düzenlenen basın toplantısına HAK-İŞ, MEMUR-SEN, Türkiye Emekliler Derneği, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, KAMU-SEN, TOBB, TZOB temsilcileri katıldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, "Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir" dedi. Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, harekata destek veren sivil toplum kuruluşları (STK) adına düzenlenen basın toplantısında, "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler anıtı önünde toplanan vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Sındırgılılar, şehitler için saygı duruşunda bulunarak ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Kur'an-ı kerim tilaveti ile devam eden programda Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "35 yıldır PKK tehdidi var. Ve problem nice canlar aldı, nice kanlar akıttı. Yüz yıldan beri Türkiye'nin en büyük yaptığı operasyonla karşı karşıyayız. Futbol maçında bir asker selamını bile canlı yayında göstermekten korkan böyle bir dünya var. Türk milletinin duruşu onları korkutuyor" dedi.Barış Pınarı Harekatı'nda operasyon sırasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yunus Erbaş, hastanedeki tedavisinin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki baba ocağına geldi. Erbaş, "Biz vatanımız, bayrağımız için Suriye'ye terör belasını kurutmak için gittik. Allah vatanımıza, devletimize zeval vermesin. İyileşir iyileşmez tekrar döneceğim. Ben her zaman hazırım" sözleri ile düşüncelerini dile getirdi.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karabağlar İlçe Temsilciliği öncülüğünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere gönderilmek üzere ortaokul öğrencileri tarafında yazılan 918 mektup, Karabağlar İlçe Kaymakamı Cemil Özgür Öneği'ye teslim edildi.