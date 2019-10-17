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Enerya’dan doğal gaz kullanımı uyarısı

Giriş Tarihi: 17.10.2019
HAVA sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Denizli'de kış hazırlıkları başladı. Enerya Denizli İşletme Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda aboneleri bilgilendirdi. Enerya Denizli İşletme Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, kurallara uyularak kullanılan doğal gazın güvenilir, konforlu ve ekonomik bir yakıt olduğunu belirtti. Kurşunluoğlu, 2019 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 2 bin 230 km hat imalatına ulaşılacağını ifade ederek, "Denizli'de 270 bini aşkın BBS aboneyi doğal gazla buluşturuyoruz. Abonelerimizin kış aylarında doğal gaz kullanmaya başlamadan önce bacalarının ve baca bağlantı noktalarının çekiş kontrollerini yetkili kurumlara kontrol ettirmeleri ve kombi bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir" diye konuştu.
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Enerya’dan doğal gaz kullanımı uyarısı
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