İşte Altay’ın derbi planı

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de 6'ncı sırada yer alan Altay, üst üste Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor'la oynayacağı derbileri kazanarak, ligde maç başı 2 puan ortalaması tutturmayı hedefliyor.ortalamasına ulaşacaklarını belirterek, "Zirvede olmak istiyorsak bu iki derbiden 6 puan çıkarmamız gerekiyor. 2 puan ortalaması bizi ilk 2'ye sokar" diye konuştu.LIGDE 6 haftadır yenilmediklerini ancak her maçın çok zorlu geçtiğini dile getiren Özden Töraydın,dedi. Töraydın, maraton tribününde karşılaşmayı izleyecek Altay taraftarlarının da kendilerine ayrılacak yerleri doldurmalarını istedi.