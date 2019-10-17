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İzmir’de voleybol şöleni start alıyor

Giriş Tarihi: 17.10.2019
TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği Ci Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, bugün oynanacak müsabakalarla başlayacak. Erkekler kategorisinde düzenlenen turnuvada Efeler Ligi'nin iddialı takımları Arkasspor, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezon öncesi en ciddi provada boy gösterecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde saat 14.00'te Galatasaray-Bursa BŞB, 16.00'da Arkasspor-İstanbul BŞB karşı karşıya gelecek. Yarın İstanbul BŞB-Galatasaray, Bursa BŞB-Arkasspor, cumartesi günü Arkasspor-Galatasaray, Bursa BŞBİstanbul BŞB maçları oynanacak. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, "Tüm İzmirli sporseverleri salona bekliyoruz" dedi.
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İzmir’de TSYD voleybol şöleni start alıyor
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