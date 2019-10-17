Mama karşılığında kedi evi yapıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki engelli öğrenciler, bahçeden ayrılmayan 15 kediye sıcak bir yuva yapabilmek adına kolları sıvadı. Öğrenciler, atölyede öğretmenlerinin yardımıyla atık mobilya parçalarından hem kediler için, hem de okulun sahiplendiği köpek 'Kepçe' için kulübe yapmaya başladı. Öğrencilerin yaptığı kulübeleri okul bahçesine koyduğunu gören veliler, kendi sokaklarındaki ve bahçelerindeki hayvanlar için de kulübe siparişi verdi. Kulübeleri yapan öğrenciler, velilerden para almak yerine kedi maması almalarını istedi.