Mandalinada ihracat zamanı

BUGÜN NELER OLDU

geleneksel ihraç ürünlerinden, sonbahar aylarının vazgeçilmezi, C vitamini deposu, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal ilaç satsuma mandalina da, 2019/20 ihracat sezonu yarın başlıyor. Bu yıl ürünün kalitesinin güzel olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina ihracatında düşüş beklemediklerini kaydetti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak satsuma mandalina rekoltesinin bu yıl 122 bin ton öngörüldüğüne dikkati çeken Uçak, "Üreticimizin ve ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir ihraç sezonu bekliyoruz" dedi. Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi'nin bu yıl 442 bin ton olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Uçak, vatandaşlara doğal C vitamini deposu ve şekerin alternatifi olan narenciye ürünlerini tüketme çağrısında bulundu.