Manisa’da itfaiyenin tatbikatı nefes kesti

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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, olaylara karşı yaptıkları müdahalelerin yanı sıra her duruma hazırlıklı olmak açısından tatbikatlarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil ekipleri ile birlikte senaryo gereği yangın ve hastane tahliyesi üzerine tatbikat yaptı. Yangın anında hastane tahliyesine yönelik senaryoda ekipler bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da hastanedeki hastaların tahliyesi üzerine çalışma yaptı.