Menderes Belediyesi sporcuları sokağa attı

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CHP'li Menderes Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından Kemalpaşa Mahallesi'nde anfi tiyatronun arkasında bulunan Mesev Gençlik Spor Kulübü'ne tahliye kararı gönderildi. Başkan Mustafa Kayalar imzalı gönderilen yazıda kulüp binası olarak kullanılan odanın kiralama sözleşmesi olmadığı gerekçesiyle tahliye 7 gün içinde ivedi olarak tahliye edilmesi istendi. Yazıda "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesi hükümleri gereğince taşınmazda işgalci durumunda olduğunuzdan ve belediyemiz taşınmaz ihtiyacına istinaden taşınmazı yazımız tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde tahliye etmemeniz durumunda belediyemizce tahliye edilecektir" denildi. Kulüp binası 7 gün içinde tahliye edilmeyince, Menderes Belediyesi zabıtaları odadaki eşyaları çıkartarak tahliye işlemini gerçekleştirdi.5 yıllık kulübe karşılıksız olarak cebinden para harcayan Kulüp Başkanı Metin Gezici yaşadıklarına isyan etti. Başkan Gezici, "Anfi tiyatronun altında bulunan ve depo olarak kullanılan yeri pırıl pırıl yaptık. Kulüp binası haline getirdik. AK Partili eski Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun yanına seçime 2-3 ay kala gittik. Bu odayı kiralamak istediğimizi söyledik. Bülent Soylu, 'Allah'ın izniyle seçimi kazanacağız ve sıkıntı olmaz. Kira sözleşmesi yaparsanız bu kez size yeni rayiç bedel çıkartırlar. Biz devam ettikçe siz de kalın' dedi. Biz de 'tamam' dedik. Seçim sonucunda Mustafa Kayalar başkan seçildi. 14 Ekim'de bizi tahliye etti. Bu sadece bize yapılan bir davranış değil spora ve sporcuları da baltalayan bir davranış oldu" dedi.Kulüp çatısı altında toplam 85 öğrencilerinin olduğunu anlatan Gezici, "Lisanslı 38 A takım oyuncumuz var. 1. Amatör Lig'deyiz. Menderes Belediyespor ile aynı grupta ve ligde mücadele ediyoruz. Kulüp binamız olmadığı için önceki akşam kulübün karşısındaki kahvehanede toplantı yapmak zorunda kaldık. Biz Menderes'te çocukları onların olmaması gereken yerlerden uzak tutmaya çalışırken, Kulübü kahve köşelerine itenler muhtemelen ellerini ovuşturuyordur. Bu kulüpten hizmet gören 85 öğrenci ve aileleri açısından çok talihsizlik oldu" diye konuştu.