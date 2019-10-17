Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Polis silahını temizlerken bekçiyi ve kendisini vurdu

Polis silahını temizlerken bekçiyi ve kendisini vurdu

Giriş Tarihi: 17.10.2019
DENIZLI'DE Honaz Kaymakamlığı'nda iddialara göre geçtiğimiz gece görevli polis memuru A.K., nöbet tuttuğu yerde tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada silah bir anda kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan mermi A.K.'nin eline, olay yerinde bulunan çarşı ve mahalle bekçisi Harun E.'nin ise karnına isabet etti. Olayın ardından A.K., yaralı halde 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ambulanslar A.K.'yi Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne, Halil E.'yi ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alınan bilgilerde, A.K.'nin parmağının koptuğu, Harun E.'nin ise karnına isabet eden kurşundan dolayı ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın haber alınması üzerine Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız başta olmak üzere emniyet mensupları hastanelere gelerek olayla ilgili bilgiler aldı. Öte yandan, olayı duyan bazı vatandaşlar ise Devlet Hastanesi'ne giderek kan verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis silahını temizlerken bekçiyi ve kendisini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN