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Tezmaksan Akademi ’e katkı sağlıyor

Giriş Tarihi: 17.10.2019
TÜM teknik ve mesleki lisesi öğrencileri ile mühendislik fakültesinde okuyan gençlere teorik ve uygulamalı CNC eğitimleri veren Tezmaksan Akademi, İzmir'de de merkez açtı. Tezmaksan Akademi İzmir, 26 Ağustos'ta "CNC Torna Operatör" eğitimi ile çalışmalarına başlayacak ve yıl boyu eğitimlerini belirli periyotlarla sürdürecek. Öğretmenlere de eğitim verdiklerini belirten Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, "Gençlerin mesleki eğitime yönelmesinin Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki en büyük engelin ortadan kaldıracağına inanıyoruz" dedi.
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Tezmaksan Akademi İzmir’e katkı sağlıyor
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