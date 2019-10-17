Tolungüç: Kimse merak etmesin

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da son 4 haftadır takımın başında bulunan teknik direktör Soner Tolungüç durum değerlendirmesi yaptı. 4 maçta 7 puan toplayan ve takımı düşme potasından çıkartan Tolungüç,ifadelerini kullandı. Karşıyaka taraftarları, pazar günü oynanacak Kocaelispor maçı öncesinde seferberlik başlattı. Tribün liderleri kritik maç öncesi dostluk mesajları yayınlarken, herkesi maça davet etti.