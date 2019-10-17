TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da son 4 haftadır takımın başında bulunan teknik direktör Soner Tolungüç durum değerlendirmesi yaptı. 4 maçta 7 puan toplayan ve takımı düşme potasından çıkartan Tolungüç, "Kimse merak etmesin, Karşıyaka en iyi biçimde ligi bitirecek. Uzun yıllardır transfer yasağı var. Önemli olan bu sıkıntılı süreci en az kayıpla atlatmak ve oyuncu kazanarak geçirmek"
ifadelerini kullandı. Karşıyaka taraftarları, pazar günü oynanacak Kocaelispor maçı öncesinde seferberlik başlattı. Tribün liderleri kritik maç öncesi dostluk mesajları yayınlarken, herkesi maça davet etti.