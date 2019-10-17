BUGÜN NELER OLDU

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer'in cicim ayları 7 ay sürdü. Göreve gelir gelmez otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarına gün içinde belirli saatlerde binişi indirimli yapan içme suyunda da yüzde 10'luk indirime giden Tunç Soyer, toplu ulaşıma zam kararı aldı. Dün akşam görüşülen belediye meclisinde görüşülecek olan önergeye göre, ESHOT Genel Müdürlüğünce hazırlanan yeni tarifede tam bilette yüzde 18'lik artış öngörüldü. Buna göre 3 lira olan tam bilet yeni tarifeye göre 3 lira 56 kuruşa çıkarıldı. Zamdan öğretmenler de nasibini aldı. Daha önce 2 lira 50 kuruş olan öğretmen biniş ücreti 50 kuruşluk artışla 3 liraya çıkarılırken öğrenci biniş ücretlerinde ise yüzde 9 oranında indirime gidildi. Yeni tarifeye göre daha önce 1 lira 80 kuruş olan öğrenci biniş ücreti son düzenleme ile 1 lira 64 kuruşa düşürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşım zammına gerekçe olarak ÜFE, TÜFE ve akaryakıt ücretlerindeki artışı gösterdi. Meclise sunulan raporda ayrıca döviz kurlarındaki artışın dövize endeksli olan yedek parça ve otobüs alımlarını ücret açısından olumsuz yönde etkilediği ifade edildi.İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen önerge AK Partili meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni tarifenin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülüp oylandıktan sonra, kabul edilmesi halinde 1 Kasım'da yürürlüğe gireceği öğrenildi.