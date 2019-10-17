Volta ile Vicdan’dan zehir operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organiza Suçlarla Mücadele ekipleri, Saruhanlı'ya bağlı Mütevelli Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Ekipler, eve geçtiğimiz gün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpekleri 'Volta' ve 'Vicdan' ile arama yapıldı. Evin önündeki arazide, siyah bidonlar arasına çuvallarla gizlenmiş toplam 35 kg kubar esrar bulundu. Uuyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin 600 lira ele geçirildi. A.V. (33) ve C.V.'nin (29) yakalanması için çalışma başlattıldı.