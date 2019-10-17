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Yunusun iskeleti bilime kazandırıldı

’de bilim insanları 5 yıl önce gömülen şişe burunlu yunusun iskeletini toprak altından çıkardı. İskelet sergilenmek için EÜ Tabiat Müzesi’ne getirildi

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Yunusun iskeleti bilime kazandırıldı
İZMIR Çeşme'ye bağlı Ildırı beldesi sahilinde ölü olarak karaya vuran yunus, bundan 5 yıl önce Ege Üniversitesi (EÜ) Tabiat Tarihi Müzesinde iskeletinin sergilenmesi için organik kısımları çürümek üzere toprağa gömülmüştü. EÜ Tabiat Tarihi Müzesi'nde görevli bilim insanları tarafından bundan 5 yıl önce gömülen yunusun, iskeleti sergilenmek üzere topraktan çıkarıldı. Yunus'un iskeletine doğal şekli verilerek, sergilenmek üzere Tabiat Tarihi Müzesine alındı. Gömüldüğünde boyunun 2.35 metre, ağırlığının da 250 kilogram olduğu kaydedilen şişe burunlu yunusun çıkarılan iskeletinin de büyük olduğu görüldü.

'KAYNAK OLACAK'
Çalışmaları yerinde inceleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bundan 5 yıl önce organik kısımları çürümek üzere toprağa gömülen şişe burunlu yunusu araştırmacılarımıza kaynak oluşturması amacıyla çıkarıyoruz. Şişe Burunlu Yunus (afalina) iskeleti üniversitemiz bilim insanları tarafından bilime kazandırıldı. Özellikle temel bilimlerde anatomi çalışacak bilim insanlarına ve öğrencilere önemli veriler sunacak. Tabiat Tarihi Müzemiz'de sergilenecek. Bu tür çalışmalarla bilime destek oluyoruz" diye konuştu.
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Yunusun iskeleti bilime kazandırıldı
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