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Atık piller için okullardan destek

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Atık piller için okullardan destek
BALIKESIR'DE Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP-DER) iş birliği ile 'Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması' düzenlendi. İl genelinde 2 ayrı grupta düzenlenen yarışmada Bandırma 1.grupta Altıeylül, Karesi ve Edremit İlçeleriyle yarışacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılını kapsayan Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması'nda kentimizdeki özel ve resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ve dengi okullar yer alabilecek.
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Atık piller için okullardan destek
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