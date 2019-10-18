Atık piller için okullardan destek

BUGÜN NELER OLDU

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP-DER) iş birliği ile 'Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması' düzenlendi. İl genelinde 2 ayrı grupta düzenlenen yarışmada Bandırma 1.grupta Altıeylül, Karesi ve Edremit İlçeleriyle yarışacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılını kapsayan Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması'nda kentimizdeki özel ve resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ve dengi okullar yer alabilecek.