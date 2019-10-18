Bağımlı olan çocukları için yardım istiyorlar

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İzmir'in Konak ilçesine bağlı 8 bin nüfuslu Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan halkının en büyük sorunlarından biri madde bağımlılığı olarak dikkat çekiyor. İddiaya göre 20 liraya satılan bir sentetik uyuşturucu madde türü, 10 yaşındaki çocuklar tarafından bile kullanılıyor. Bölgede yaşayanlar, bağımlılıktan kurtulmayı sağlayan tedavi erkezinin açılmasını istiyor. Bölge sakini Hasan Ç., "Gençlerimizin uyuşturucu kullanma yaşı 10'lara kadar düştü. Ben de torun yetiştiriyorum. Onlar adına endişeleniyorum. Emniyete uyuşturucudan dolayı gitmeyelim, çay içmeye gidelim" dedi.Mahallede yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Esma Yalaman, "Ben bir anneyim, uyuşturucuya 'hayır' diyorum. İki oğlum var. Bu mahallede bu şekilde yaşamak istemiyoruz" dedi. Uyuşturucu yüzünden evliliğinin bittiğini belirten Bahaddin Haktan (26), "Tedavi olmak istiyorum. İş olursa uyuşturucu madde kullanmaktan kurtulurum" diye konuştu. Yenişehir Mahalle Muhtarı Süleyman Çatalbaş, "Nüfusu 8 bin olan mahallemizde 3 bin genç yaşıyor. Bunlardan 2 bini madde bağımlısı. Uyuşturucu bağımlısı çocuklarımızı Manisa'ya veya Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne götürüyoruz. Yangır, "Konak sınırları içerisinde Amatem merkezi kurulmasını istiyoruz. Çocuklarımızı sosyal yaşama entegre edemiyoruz. Çocukların kendine özgüveni olmadığı için onları kaybediyoruz. Bağımlı oluyorlar. Acilen bu merkezin kurulmasını istiyoruz" dedi. İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu ise, "Kriz çok geniş kapsamlı. Tüm devlet kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, halkın, bakanlıkların tüm birimleri ile bu sorunun üzerine gitmesi gerekiyor. İzmir'de acilen sadece bu konu ile ilgili korunaklı, yüksek güvenlikli bir merkezin oluşturulması lazım" diye konuştu.