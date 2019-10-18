Bu takım yenilgi bilmiyor

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HENÜZ 10 ay önce kurulup 2. Amatör Küme'de namağlup şampiyon olan Bornova Hitabspor, 1. Amatör Küme'de de 4'te 4 yaparak profesyonel liglere koşuyor. Kulüp Başkanı Hakan Beşyıldız, hedeflerinin dürüst, Türk sporcusuna yakışan, ahlaklı futbolcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Beşyıldız, "2019 yılının Ocak ayında kurulduk. 2. Amatör Küme'de yenilgi almadan şampiyon olduk. Bu sezonda da aynı hedefi benimseyip İzmir 1. Amatör Küme'de 4'de 4 yaptık. Birbirinden değerli, pırlanta gibi oyunculara sahibiz. Önce Süper Amatör Küme, ardından Bölgesel Ligi ve sonra profesyonel ligler" diye konuştu.