Derbi ilklere sahne olacak

BUGÜN NELER OLDU

PAZAR günü oynanacak Altınordu- Altay maçı iki kulüple ilgili ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Altınordu'da ikinci sezonunu geçiren ancak bu yıl eldivenleri devralan kaleci Erhan, kırmızı-lacivertli formayla futbola başladığı Altay'a karşı ilk maçına çıkacak.Altay'da ise kaleci Emre, Altınordu karşısında derbi siftahı yapacak. GEÇEN sezonki Altınordu derbilerinin birinde yedek soyunan, diğerinde ise kadroda yer bulamayan Emre, bu yıl son maçlardaki performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.gibi isimlerin de derbide şans bularak bu heyecana ortak olması bekleniyor.