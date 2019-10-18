Derbi ilklere sahne olacak

PAZAR günü oynanacak Altınordu- Altay maçı iki kulüple ilgili ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Altınordu'da ikinci sezonunu geçiren ancak bu yıl eldivenleri devralan kaleci Erhan, kırmızı-lacivertli formayla futbola başladığı Altay'a karşı ilk maçına çıkacak. Erhan, daha önce 2017- 18 sezonunda Karşıyaka'da görev yaparken Altay derbisinde forma giymişti.
Altay'da ise kaleci Emre, Altınordu karşısında derbi siftahı yapacak. GEÇEN sezonki Altınordu derbilerinin birinde yedek soyunan, diğerinde ise kadroda yer bulamayan Emre, bu yıl son maçlardaki performansıyla teknik heyetin gözüne girdi. Siyahbeyazlılarda Emre'nin yanı sıra sezon başında transfer edilen stoper Abdülkerim, sağ bek Erhan, ön libero Deniz, orta saha oyuncusu Yılmaz ve kanat oyuncusu Leandrinho
gibi isimlerin de derbide şans bularak bu heyecana ortak olması bekleniyor.