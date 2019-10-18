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Doktora jiletli saldırıya tepki

İKÇÜ Eğitim ve ’nde asistan doktorun, hastası tarafından jiletli saldırıya uğramasına tepkiler büyüyor. Bakan Koca, “Saldırgan en ağır cezayı alacak” dedi

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Doktora jiletli saldırıya tepki
İZMIR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Kadir Songür'ün hastası Bayram K. tarafından jiletli saldırıya uğraması sağlık camiasını ayağa kaldırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, "Son bir yıl içinde bazı yasal ve idari düzenlemeler yaptık, daha caydırıcı yaptırımların getirilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Yargının da sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hekimimizin canına kasteden saldırganın mümkün olan en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağım" dedi. hastaneni Başhekimi Prof. dr. Ali Gürbüz ise, "Doktorumuzun sağlık durumu iyi. Doktorumuza yapılan saldırı bizleri çok üzmüştür. Hastanemiz bünyesinde yapılan böyle bir saldırıyı başhekim olarak tüm kurumumuza yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyorum. Her zaman meslektaşımızın yanındayım." şeklinde konuştu.

SUÇ MAKİNASI
Öte yandan olayın ardından kayıplara karışan saldırgan Bayram K., Karşıyaka'da çantasını çalmaya çalıştığı bir kadını yerlerde sürüklerken yakalanıp gözaltına alındı. Farklı suçlardan hakkında arama kaydı bulunduğu ortaya çıkan şüpheli, istediği ilacı yazmadığı için doktora saldırdığını anlattı.

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Doktora jiletli saldırıya tepki
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