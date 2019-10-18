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DSİ ’den balık bereketi

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü, ürettiği 1 milyon 450 bin yavru balığı barajlara bıraktı. Balık esnafının yüzünü güldürdü

Giriş Tarihi: 18.10.2019
DSİ İzmir’den balık bereketi
TARIM kadar balıkçılığa da büyük katkı sağlayan barajlar bereketleniyor. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisi'nde ürettiği 1 milyon 450 bin balığı barajlara bıraktı. Balıkçılıkla geçinen binlerce ailenin yüzünü güldürdü. Mayıs ayında sağılan anaç balıklardan elde edilen 1 milyon 420 bin yavru pullu sazan özel toprak havuzlarda özenle beslendi. Boyları 6 ile 8 santimetre ulaşınca baraj ve gölet göllerine bırakıldı. En çok yavru balık 180 bin adet ile Porsuk Baraj Gölü'ne bırakılırken, Beydağ Baraj Gölüne 150 bin, Işıklı Gölüne 140 bin, Marmara Gölüne 100 bin pullu sazan yavrusu salındı. Sezon boyunca Çaltıkoru Baraj Gölüne 50 bin, Kestel Baraj Gölüne 60 bin, Demirköprü Baraj Gölüne 100 bin, Sevişler Baraj Gölüne 60 bin, Yortanlı Baraj Gölüne 50 bin yavru balık bırakıldı. Kendi sorumluluk sahasındaki Baraj ve Göletlere 590 bin yavru balık salan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü; Eskişehir Bölgesine ( DSİ 3. Bölge ) 460 bin; Aydın Bölgesine (DSİ 21. Bölge ) 370 bin adet pullu sazan yavrusu saldı.

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DSİ İzmir’den balık bereketi
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