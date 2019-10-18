Eskrime yeni bir soluk geldi

BUGÜN NELER OLDU

yılın ocak ayında iki milli eskrimci Emir Şendut ve Harun Mihrioğlu tarafından kurulan Alfa Eskrim Spor Kulübü, epe branşında kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Alsancak'taki 600 metrekarelik alanda Avrupa standartlarında bir eskrim salonu oluşturankurucusu oldukları kulübün hem yöneticiliğini hem de antrenörlüğünü üstleniyor. Dört milli sporcunun yer aldığı Alfa Eskrim Spor Kulübü'nü kurarak hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getiren ikili,mesajı verdi.