Frekans tıbbının duayen ismi Türkiye’ye geldi

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Biyofrekans Sistematiği'nin ülkemizdeki öncüsü Dr. Med. Sümer Zeynep Karabey'in 12 Ekim'de İzmir'de düzenlediği Biyofrekans Hekimler Buluşması kongresine, frekans tıbbı hekimleri katıldı. Dr. Karabey açılış konuşmasında "Frekans Tıbbı geleceğin tıbbıdır. Dünya'da yüzden fazla ülkede uzun yıllardır uygulanan frekans tıbbı her geçen yıl bilimsel açıdan gelişme göstermektedir. Frekans Tıbbının dünyadaki öncülerinden Alan E. Baklayan'ı konuk etmekten büyük onur duyuyoruz" dedi.Almanya'da 1980 yılından bu yana bilimsel çalışmalarını devam ettiren naturopat Alan E. Baklayan ise " İlk defa Türkiye'ye geldim. Çok güzel bir ülke. İzmir'i çok beğendim. Ve bu konferansta yüzden fazla frekans tıbbı hekimi ile bir arada olmak beni çok sevindirdi. Birçok ülkede frekans tıbbına ilgi çok büyük. Ancak Türkiye'deki ilginin bu denli fazla olması beni çok mutlu etti. Ülkenizde frekans tıbbı sistemine dâhil olmak isteyen tüm hekimlere Türkiye temsilcimiz Dr. Karabey'in önemli destekler sağlayacağını biliyorum. Özellikle eğitim konusuna büyük önem veren Dr. Karabey aracılığı ile her zaman sizlere gerekli desteği vermeye hazır olduğumu belirtmek isterim" dedi. Ege Üniversite Tıp Fakultesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Murat Pehlivan konuşmasında "Biyofrekans Sistematiği kapsamında kullanılan tıbbi cihazların etki mekanizmasının şaşırtıcı derecede başarılı sonuçlar aldığını gözlemliyoruz" dedi. Lokman Hekim Üniversitesi kapsamında Biyofrekans Sistematiği hakkında bilimsel çalışmalar sürdüren Prof. Dr. Tuğrul Cabıoğlu ise iyileştirme gücü yüksek, kullanımı kolay ve pratik olan bu sistemin gelecekte çok daha fazla hekim tarafından tercih edilebileceğini öngördü. Çeşitli firmaların standlarında ürün tanıtımı yaptığı kongre, Suna Yıldızoğlu'nun verdiği konser ile sona erdi.