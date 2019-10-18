Gaziden Barış Pınarı çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2016 yılında DEAŞ ve PKK/ PYD terör örgütlerine yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev alan Uzman Çavuş Ferudun Taşdemir, El-Bab'da gazi oldu. Roketatarlı saldırıda sağ elinin dördüncü ve beşinci parmağını kaybeden gazi Taşdemir, 'Barış Pınarı Harekatı için çağrı yaptı. Büyük bir heyecan yaşadığını belirten Taşdemir, ihtiyaç duyulması halinde, bir saniye bile düşünmeden seve seve orduya katılabileceğini söyledi. Elinin içindeki 20'nin üzerindeki şarapnel parçasıyla yaşamını sürdüren gazi Taşdemir, "Birçok yerde bizim bayrağımızla gezip insanların içine karışan bir ordu görüyoruz. Bu bizim fıtratımızda ve geçmişimizde var. Fırat'ın doğusuna hali hazırda bir operasyon yürütülüyor. Bu operasyonda arkadaşlarımız ve komutanlarımız görev almaktadır. Kendi devrelerimle zaten irtibattayım. Eksiklikleri olduğu zaman TSK yeterince desteği sağlıyor ve her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz moral ve motivasyon olarak arıyoruz. İhtiyaç duyulması halinde canla başla oraya gideceğimizi belirtiyoruz. Bunlar onlar için moral kaynağıdır. İnanıyorum ki 80 milyon nüfusluk Türkiye'nin tamamı bu görüştedir. Görev verilmesi halinde seve seve koşa koşa gideriz. 5 yaşındaki kızım bile mehmetçik diyerek televizyona konuşuyor" dedi.