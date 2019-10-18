Genç sporcular CHP’li başkanı protesto etti

BUGÜN NELER OLDU

Menderes Belediyesi tarafından kira sözleşmesi olmadığı gerekçesiyle kulüp binası olarak kullanılan odadan çıkartılan Mesev Gençlik Spor Kulübü üyeleri belediye binası önünde eylem yaptı. Kulüp Başkanı Metin Gezici önderliğinde belediye önüne gelen minik futbolcular Başkan Mustafa Kayalar protesto edildi. Belediyenin kapısına siyah çelenk bırakan minik futbolcular kulüp binası olarak kullanılan odalarını geri istedi.Belediye önünde açıklama yapan Mesev Gençlik Spor Kulübü Başkanı Metin Gezici, "Tek amacımız gençlerimizi çocuklarımızı sokaktan alıp sporu sevdirmek. Hiç bir şekilde maddi çıkar gözetmeden tek amacı hizmet olan Mesev Spor Kulübü bugün bu muameleyi görüyor. Karar menderes halkının. Çocuklarımızı kimsenin siyasi görüşüne ideolojisine yedirmeyelim. Bu karar herkesin vicdanını sızlattı. Bir an önce bu yanlış karardan geri dönülmesini istiyoruz. Menderes Belediyespor'a tanınan imkanların Menderes'teki diğer kulüplere de tanınmasını istiyoruz. Üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz. Plaket beklemiyoruz ama adil davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Belediye bütçesinden bir kuruş yardım almadan kulübü ayakta tutmaya çalıyoruz. Maçlarımıza ne servis, ne ambulansa ne de malzeme desteği veriliyor. Protesto için belediyenin girişine siyah çelenk bırakıyoruz. Umarım bu tepkimiz yanlış karardan dönülmesini sağlar" diye konuştu.