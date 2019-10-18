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ürkiye'de inşaat ve enerji sektöründe yatırımlarıyla bilinen Türkerler Holding, Göztepe Kulübü ile 4. kez sponsorluk anlaşması imzaladı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sponsorluk anlaşması töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Sepil, Ocak ayında Beşiktaş maçıyla yeni stada geçecekleri belirttikleri törende, taraftarlara bir de yıldız sözü verdi. Taraftarların 'Yeni stada, yeni yıldız' beklentisini değerlendiren Sepil, "Yıldız getirmeyi tabii ki istiyoruz. Mühim olan Göztepe'ye layık yıldızları getirmek ama mutlaka bakacağız. Göztepe için en iyisini yapacağız"
dedi. Sepil, Garsel Aksel Stadı ile birlikte Göztepe'nin şampiyonluk yoluna da gireceğini ifade etti.
YENİ STADYUMUMUZ İZMİR'E YAKIŞACAK
Türkerler Holding'in Halkapınar'daki Mahall Bomonti İzmir projesinin tanıtım ofisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ise, Göztepe Kulübü ile 3 sene önce ilk sponsorluk anlaşmasını imzaladıklarını anımsattı. Türker, "3 yıllık danışmayı 4. yılla taçlandırıyoruz. Göztepe'nin başarısından eminim. Göztepe'nin başında geçmişi başarılarla dolu bir kardeşim var. Akıllı, pratik zekalı, vizyoner bir iş insanı. İş hayatındaki becerilerini Göztepe'ye de aşıladı. 2020 Ocak'ta Göztepe ve İzmir bambaşka bir heyecanı daha yaşayacak. Yeni stadyum. Bu yeni stat, hem değerli oyunculara hem motivasyon olacak, hem de İzmir'e çok yakışacak"
diye konuştu.
TAMER TUNA: ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK
GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, son 4 maçta ortaya koydukları performansın hedef oluşturmak adına önemli olduğunu belirtti. Tuna, "Deplasmanda oynayacağımız Başakşehir maçı da kendi yolumuzu çizme konusunda en önemli maç diyebiliriz. 10 kişiyken ortaya koyduğumuz mücadeleyle aldığımız puanlar ve Kayserispor maçındaki farklı galibiyet, Başakşehir maçını biraz daha önemli hale getirdi. Güçlü ve neler yapabildiğini bildiğimiz bir takıma karşı bizim de ortaya koyacaklarımız, inşallah son maçlardaki performansımızın da üzerinde olur. Bunu yapabilirsek kazanabileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.
STAT İÇİN GÜN SAYILIYOR
Tuna, sezonun ikinci yarısında kavuşmayı hedefledikleri yeni statları Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde taraftarla bütünleşeceklerini söyledi. Tuna, tesisin stadyumdan öte bir yer olduğunu vurgulayarak, "Maç olmadığı zamanlarda bile yaşanabilecek bir alan. Stadın üstünde yürüyüş alanlarının olduğu, sosyal aktivitelerin, müzelerin ve birçok taraftarın içinde yaşayabileceği bir merkez. Ligin ikinci yarısında inşallah hazır olacak" ifadelerini kullandı.