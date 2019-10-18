Göztepe için en iyisini yapacağız

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ürkiye'de inşaat ve enerji sektöründe yatırımlarıyla bilinen Türkerler Holding, Göztepe Kulübü ile 4. kez sponsorluk anlaşması imzaladı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sponsorluk anlaşması töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Sepil, Ocak ayında Beşiktaş maçıyla yeni stada geçecekleri belirttikleri törende, taraftarlara bir de yıldız sözü verdi. Taraftarların 'Yeni stada, yeni yıldız' beklentisini değerlendiren Sepil,dedi. Sepil, Garsel Aksel Stadı ile birlikte Göztepe'nin şampiyonluk yoluna da gireceğini ifade etti.Türkerler Holding'in Halkapınar'daki Mahall Bomonti İzmir projesinin tanıtım ofisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ise, Göztepe Kulübü ile 3 sene önce ilk sponsorluk anlaşmasını imzaladıklarını anımsattı. Türker,diye konuştu.GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, son 4 maçta ortaya koydukları performansın hedef oluşturmak adına önemli olduğunu belirtti. Tuna, "Deplasmanda oynayacağımız Başakşehir maçı da kendi yolumuzu çizme konusunda en önemli maç diyebiliriz. 10 kişiyken ortaya koyduğumuz mücadeleyle aldığımız puanlar ve Kayserispor maçındaki farklı galibiyet, Başakşehir maçını biraz daha önemli hale getirdi. Güçlü ve neler yapabildiğini bildiğimiz bir takıma karşı bizim de ortaya koyacaklarımız, inşallah son maçlardaki performansımızın da üzerinde olur. Bunu yapabilirsek kazanabileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.Tuna, sezonun ikinci yarısında kavuşmayı hedefledikleri yeni statları Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde taraftarla bütünleşeceklerini söyledi. Tuna, tesisin stadyumdan öte bir yer olduğunu vurgulayarak, "Maç olmadığı zamanlarda bile yaşanabilecek bir alan. Stadın üstünde yürüyüş alanlarının olduğu, sosyal aktivitelerin, müzelerin ve birçok taraftarın içinde yaşayabileceği bir merkez. Ligin ikinci yarısında inşallah hazır olacak" ifadelerini kullandı.