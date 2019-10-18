‘Işık Ol’un geliri lösemili çocuklara

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Siz Yetersiniz Derneği'nin "Işık Ol" adıyla düzenlediği 9. karma fotoğraf sergisi, Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, 100'e yakın sanatçının fotoğrafları sergilenirken, eserler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Katılımın yoğun olduğu sergiye birçok fotoğraf sanatçısının yanı sıra çocuklar ve akademisyenlerde katıldı. Fotoğrafların satışından elde edilecek gelirin lösemi tedavisi gören çocuklara aktarılacağı öğrenilirken, serginin 2010'dan bu yana yapıldığı öğrenildi. Serginin koordinatörü Aytaç Bülbül ile organizasyonu yürüten Hatice Öktem Kılıçaslan, "Burada elde edilen gelirle Behçet Uz Hastanesi'nin eksikliklerini tamamlayacağız" dedi.