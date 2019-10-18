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tedavisinde bitkilerle şifa buldu

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Kanser tedavisinde bitkilerle şifa buldu
İZMIR'DE 2009 yılında ikinci çocuğuna hamileliği sorasında meme kanseri teşhisi konulan Ayşe Acaroğlu (46), tedaviye başladı. Hastalığı yenmeyi başaran Acaroğlu, 9 yıl sonra bu kez kemik kanserine yakalandı. Geçirdiği ameliyatla sağ kolundaki kitle alınarak yerine protez takılan Acaroğlu, tıbbi tedavinin yanı sıra alternatif tedavi yöntemlerini de araştırdı.Manisa Kırkağaç'ta 'Ege Lokmanı' olarak bilinen bitkisel tedavi uzmanı Şevki Güngör'ün kapısını çalan Acaroğlu kullandığı bitkisel kürler ile kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Bitkisel tedavi uzmanı Şevki Güngör ise, "Biz bir daha hastalığın ortaya çıkmaması için çalışıyoruz" dedi.
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Kanser tedavisinde bitkilerle şifa buldu
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