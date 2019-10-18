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Karşıyaka tüm sesleri buluşturdu

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Karşıyaka tüm sesleri buluşturdu
TFF 3. Lig kulübü Karşıyaka, 2019- 2020 sezonu için "Susmayan Forma" isimli tasarım bir forma hazırladı. Formanın tanıtım videosunda, "Karşıyakalılar evinde, deplasmanda, hiçbir yerde susmasın diye Karşıyaka'yı Karşıyaka yapan tüm sesler formaya taşındı" ifadeleri yer alıyor. 107. yılını kutlayan ve bu sezon altyapı oyuncuları ile TFF 3. Lig 2'inci grupta mücadele eden spor kulübü; bayrak, vapur, güvercin, gevrek satıcısı, meşale, tarihi maç, Kaf-Sin- Kaf tezahüratı, Karşıyaka Çarşısının sesleri ile Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne Mutlu Türk'üm diyene" sözünün ses grafiklerinin birleştirilmesinden oluşan ses grafiği formasında bir araya getirdi.
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