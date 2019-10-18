Karşıyaka tüm sesleri buluşturdu

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig kulübü Karşıyaka, 2019- 2020 sezonu için "Susmayan Forma" isimli tasarım bir forma hazırladı. Formanın tanıtım videosunda,ifadeleri yer alıyor. 107. yılını kutlayan ve bu sezon altyapı oyuncuları ile TFF 3. Lig 2'inci grupta mücadele eden spor kulübü; bayrak, vapur, güvercin, gevrek satıcısı, meşale, tarihi maç, Kaf-Sin- Kaf tezahüratı, Karşıyaka Çarşısının sesleri ile Mustafa Kemal Atatürk'ünsözünün ses grafiklerinin birleştirilmesinden oluşan ses grafiği formasında bir araya getirdi.