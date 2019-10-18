Macar firmalar, İZTO’da Türk partner aradı

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Odası'nın uluslararası temasları hız kesmeden sürüyor. 2019 yılı başından itibaren 38 yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirerek anlaşmalar imzalayan, çeşitli projeler geliştiren ve ticari bağlantıların yapılması için uygun zemini hazırlayan İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) son konuğu, Macaristan heyeti oldu. İZTO'da düzenlenen Türkiye-Macaristan ikili iş görüşmelerine 44 firma katıldı ve 150 yüz yüze (B2B) görüşme gerçekleştirildi. Heyeti ağırlayan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, Oda olarak Türkiye-Macaristan dış ticaret hacminde İzmir'in payının arttırılması için çaba gösterdiklerini söyledi. Bu kapsamda ikili iş görüşmelerine büyük önem verdiklerini dile getiren Özkardeş "Umarım Odamız ev sahipliğindeki ikili iş görüşmelerinden çok başarılı neticeler alınır ve karşılıklı ticaret hacmimiz artar" dedi.