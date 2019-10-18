Mehmetçiğe kuru üzüm dopingi

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Ülkü Ocakları tarafından 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla başlatılan üzüm toplama kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ülkü Ocakları tarafından toplanan kuru üzümler 150'şer gramlık paketler halinde 10 bin paket yapılarak sınır ötesindeki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Şanlıurfa'ya gönderildi. Düzenledikleri kampanya hakkında bilgi veren Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel, "Ülkü Ocakları olarak Barış Pınarı Harekatı'na sonsuz destek veriyoruz. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Ülkü Ocakları olarak, askerlerimize kuru üzüm desteği sağlamak istiyoruz. Aslında askerlerimize devletimiz gereken desteği sağlamaktadır. Bizim amacımız askerlerimize hem manevi destek, hem de enerji desteği sağlamak" dedi.