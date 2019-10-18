Menemenspor’dan Mehmetçiğe tam destek

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da 'Barış Pınarı' harekatına destek verdi. Sarı-lacivertli yönetimin cumartesi günü Menemen İlçe Stadı'nda gelecek tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtacaklarını açıkladı. Ekol Göz Menemenspor yönetim kurulu yaptığı yazılı açıklamada,ifadelerine yer verildi.