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Menemenspor’dan Mehmetçiğe tam destek

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Menemenspor’dan Mehmetçiğe tam destek
TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da 'Barış Pınarı' harekatına destek verdi. Sarı-lacivertli yönetimin cumartesi günü Menemen İlçe Stadı'nda gelecek tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtacaklarını açıkladı. Ekol Göz Menemenspor yönetim kurulu yaptığı yazılı açıklamada, "Erzurumspor ile cumartesi günü 19:00'da oynayacağımız maçın biletleri satışa çıkmıştır. Türk Bayraklarımız bizden maça gelmek sizden. Dağıtacağımız Türk Bayraklarımız Milletimize ve Mehmetçiklerimize armağan olsun. Mevzu Vatansa gerisi Teferruat" ifadelerine yer verildi.
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Menemenspor’dan Mehmetçiğe tam destek
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