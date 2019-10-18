Öğretmenlerden UEFA’ya tepki

BUGÜN NELER OLDU

Plevne İlkokulu öğretmenleri, UEFA'nın milli takımımıza gol sevinci sonrası verdiği asker selamı için açtığı soruşturmaya tepki olarak selam durdular. Plevne İlkokulu Müdürü Cevat Sarp, "Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiğimizle, Allah yar ve yardımcıları olsun. Gazamız mübarek olsun. Ayağınıza taş değmesin. Fransa milli maçında sonra milli takım oyuncularımızın yaptığı asker selamından dolayı UEFA'nın açmış olduğu soruşturma nedeniyle milli takım futbolcularının yanında olduğumuzu göstermek istedik" şeklinde konuştu.