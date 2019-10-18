Suriye’ye dönecekleri günü hayal ediyorlar

BUGÜN NELER OLDU

savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan İbrahim El Allaviy (34) ve Vezire Ütmedi (31) çifti, 5 çocuklarıyla birlikte 6 yıl önce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Buradan da İzmir'e gelen aile, Bornova'nın Pınarbaşı semtine yerleşti. Bir yıl önce geldikleri kentte kendilerine bir düzen kurmaya çalışan aile, yokluk içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Baba İbrahim El Allaviy, geçici olarak mermerle ilgili işlerde çalışırken, anne çocuklarına bakıyor. Bir odada yere serdikleri yer yatağının üzerinde oturan anne Ütmedi, her şeye rağmen çocuklarının okumasını istiyor. Türkçe bilmeyen, büyük oğlu Halil aracılığıyla kendisini ifade edebilen anne, hayırseverlerden destek beklediklerini ve kalbinde doğduğu topraklara dönmek olduğunu söylüyor. Çocuklarını ülkesinde büyütmek istediğini belirten anne, heyecanla Barış Pınarı Harekatı'nın sonuçlanmasını bekliyor.Ailenin 5 çocuğu dönem dönem hayırseverler ve Türk Kızılayı İzmir Şubesi, gıda ve giyim yardımı yapıyor. Kızılay'ın getirdiği hediye paketlerini gören çocuklar, mutluluğu yüzlerine yansıdı.