Ankara’dan Bergama projelerine onay çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti heyetiyle birlikte Ankara'da 6 ayrı ayrı bakanla görüşme yaptı. Başkan Koştu, Bergama'daki sağlık, turizm, doğalgaz, jeotermal ve tarımsal projelerin hızla tamamlanması için önemli adımların atıldığını söyledi. Belediye başkanlarının diyalog ve işbirliğine açık olması durumunda kentin kazanacağını belirten Başkan Koştu, "Ankara'da bizzat görüştüğümüz bakanlarımız, Bergamamız'ın önünü açacak projelerimizle ayrı ayrı ilgilendiler. Hükümetimizin desteğiyle tarihi kent Bergama'yı tarihi yatırımlarla buluşturacağız" dedi.Bergama'nın geleceğini turizmin şekillendireceğini ifade eden Başkan Koştu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile yapılan görüşme sonucunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliği ile Bergama'nın uluslararası alanda tanıtımı için özel bir program hazırlanacağını söyledi. Koştu ayrıca tarihi Selinos Deresi düzenlenmesi ve gölet projelerini için de geri sayımın başlatıldığının altını çizdi. Jeotermal enerji çalışmalarına hız verileceğinin sözünü aldıklarını vurgulayan Koştu, Ankara'da, termal turizmin Bergama için olan önemini anlattıklarını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bergama'ya 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı, Aile Sağlığı, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi yapılmasının talimatını verdiğini de aktaran Koştu, Bakırçay bölgesine hizmet veren Bergama'nın sağlık konusundaki eksiklerinin giderileceğini söyledi. Başkan Koştu ayrıca Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hızla tamamlanması için desteklerin arttırılacağını belirtti. Koştu, Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin bölgede tarımın gelişmesi ve yaklaşık 5 bin kişinin kişiye istihdam sağlayacak olması nedeniyle hükümet tarafından çok önemsendiğine dikkat çekti.Bergama'nın imajını yansıtacak bir 'Kent Meydanı ve Millet Bahçesi' projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenerek takip edildiğini belirten Koştu, "Şehir stadının taşınmasıyla, aynı alana yapılacak bir Kent Meydanı ve Millet Bahçesi, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Bergama'nın sosyal hayatındaki birçok amaca hizmet edecek. Ayrıca ilçemize spor tesisleri kazandırılmasıyla ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlarımızın Bergama'ya yaptığı ziyaretlerde ve bizim Ankara'daki görüşmelerimizde projelerimiz hakkında sürekli bilgi ve görüş paylaşımında bulunuyoruz. Hükümetimiz ile kurduğumuz diyalog ve yaptığımız işbirliği ile tarihi Bergama'yı tarihi yatırımlarla buluşturacağız" dedi.