Böbrek kardeşliği

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Böbek nakli için yıllardır kutsal bağış bekleyen Kadriye Cesur (53) ve Emine Balcı (37) adlı iki kadın hasta, beyin ölümü gerçekleşen bir erkek hastanın bağışlanan böbrekleriyle hayat buldu. İzmir'in Bornova ilçesinde oturan 2 çocuk, bir torun sahibi Kadriye Cesur'un böbrek sağlığı 16 yıl önce bozuldu. 10 yılı ilaç tedavisi ve doktor kontrolleriyle geçiren Cesur'un böbrekleri 6 yıl önce tamamen iflas etti. Diyalize başlayan Cesur, eş zamanlı böbrek nakli için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Ancak Cesur'a gönüllü verici olan yakınları arasından uyumlu kimse çıkmadı. Bunun üzerine talihsiz kadının adı kadavradan böbrek bekleyenler listesine yazıldı.Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan, Kadriye Cesur gibi yüksek tansiyon nedeniyle 8 yıl önce böbrekleri iflas eden Emine Balcı da makineli yaşama mahkum oldu. Evde periton diyalizi tercih eden Balcı 8 yıldan bu yana günde dört kez evde diyaliz yaparak yaşamını sürdürmek zorunda kalırken, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Uygun canlı vericisi olmayan Balcı'nın adı da kadavradan organ bekleyenler listesine yazıldı. Kadriye Cesur 6, Emine Balcı 8 yıldır kutsal bağış beklerken, 7 Ekim Pazartesi gecesi ikisinin de telefonları "yeni hayat" için çaldı. Yolları Kent Hastanesinde kesişen iki kadın sadece aynı kaderi değil, beyin ölümü gerçekleşen bir erkek hastanın böbreklerini de paylaştı. Adı açıklanmayan bir kişinin bağışlanan böbrekleri Op. Dr. Işık Özgü, Op. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr.Ebru Sevinç Ok'un yer aldığı ekip tarafından Cesur ve Balcı'ya nakledildi. Balcı, "Nakil olacağımı düşünmezdim. Artık rahat su içeceğim. Yaşamanın bu kadar güzel olduğunu sağlıklıyken anlamıyorsun" dedi. Kadriye Cesur ise, "Emine Hanım ile yolumuz Kent Hastanesi'nde kesişti. Biz böbrek kardeşi olduk. Sürekli görüşeceğiz" dedi.