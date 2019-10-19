DEÜ’lü denizcilere uluslararası belge

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DOKUZ Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü MÜDEK tarafından verilen akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Akreditasyon belgesi takdim törenine katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, denizcilik sektörünün Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmada önemli bir kaldıraç olduğunu belirtti, "Dolayısıyla milletimiz adına üstlendiğimiz sorumluluk, denizcilik alanında daha iyisini yapmak, eğitim kalite ve standartlarını sürekli yükseltmek ve geleceği öngörebilen deniz insanlarını hayatımıza kazandırmak üzerine kuruludur" diye konuştu. MÜDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Müjgan Sağır, yaptığı sunum ile MÜDEK hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Müjgan Sağır, sunumunun ardından Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar'a akreditasyon belgesini takdim etti.