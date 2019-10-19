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‘Taraftarımız bize güç katıyor’

Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, taraftarından stadı doldurmalarını istedi

Giriş Tarihi: 19.10.2019
‘Taraftarımız bize güç katıyor’
KARŞIYAKA'DA 1.5 yıllık aradan sonra sportif direktör olarak görev gelen Atilla Güneş, yarın oynayacakları Kocaelispor maçı öncesi taraftarlara çağrı yaptı. Oyun olarak her geçen gün iyiye gittiklerini söyleyen Güneş, "Üst sıraları hedefliyorsak Kocaelispor karşılaşmasının önemini anlatmaya gerek yok. Her zaman bize destek olacak cefakâr taraftarımızın gerekeni yapacağını biliyorum. Onların tribündeki varlığı oyuncularımıza güç katıyor" dedi. Öte yandan 10 yıl sonra İzmir'de Karşıyaka ile karşılaşacak olan Kocaelispor taraftarının, İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleye 5 bin kişi gelme hazırlığı yaptığı bildirildi.
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