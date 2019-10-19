‘Taraftarımız bize güç katıyor’

BUGÜN NELER OLDU

KARŞIYAKA'DA 1.5 yıllık aradan sonra sportif direktör olarak görev gelen Atilla Güneş, yarın oynayacakları Kocaelispor maçı öncesi taraftarlara çağrı yaptı. Oyun olarak her geçen gün iyiye gittiklerini söyleyen Güneş,Her zaman bize destek olacak cefakâr taraftarımızın gerekeni yapacağını biliyorum.dedi. Öte yandan 10 yıl sonra İzmir'de Karşıyaka ile karşılaşacak olan Kocaelispor taraftarının, İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleye