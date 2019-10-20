Akhisarspor’da keyifler yerinde

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'de 8. haftanın açılış maçında evinde Eskişehirspor'u 2-1 yenerek zirve yarışını sürdüren Akhisarspor, büyük mutluluk yaşadı. İç sahadaki 4'üncü maçında 3'üncü galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak, kritik bir müsabakayı kayıpsız geçtiklerini dile getirdi. Topa hakim olan, istediklerini sahaya yansıtan bir takım görüntüsü verdiklerini belirten deneyimli teknik adam,yorumunu yaptı.