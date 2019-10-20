Beş maddede gülüş tasarımı

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İzmir'de Tınaztepe Galen Hastanesi diş hekimlerinden Jusuf Lukarcanin 5 soruda gülüş tasarımı hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Diş estetiğinin tarihinin, 1920'li yıllara kadar uzandığını belirten Diş Hekimi Jusuf Lukarcanin, "Hollywood yıldızlarının ağız görüntülerinin estetize edilmesi ihtiyacıyla başlayan restoratif diş hekimliği uygulamaları günümüzde çok ileri boyutlara geldi. Artık özellikle sosyal medyanın hayatımıza iyiden iyiye girmesiyle daha fazla görünür oluyoruz ve estetik gülüş ihtiyacı daha çok hissedilir duruma geldi. Gelişen teknolojiler sayesinde başarısız uygulamalar azalıyor, malzemeler daha hızlı şekillendiriliyor ve malzeme kalitesi çok daha yükseldi. Sadece estetik olarak değil, dayanıklılık açısından da bu yeni malzemeler çok daha kullanışlı" dedi.Dijital Gülüş Tasarımı hastanın hayal ettiği, aynaya baktığı zaman karşısında görmek istediği gülümsemenin; kendisine uygun ve doğal olacak bir şekilde bazı parametrelere dikkate alarak hastaya sağlıklı olarak uygulanmasıdır. Gülüş tasarımı, hekimlik ve sanatın bir araya getirilerek kişiye özel ideal gülüşün yakalanmasıdır.Gülüş, yüzün, kişinin ruh halini yansıtan ve ruh haline etki eden en önemli göstergelerdendir. Bu yüzden kendi gülüşü ile memnun olmayan hastalar bu işlemi yaptırabilir. Bu memnuniyetsizlikler genellikle diş rengi, diş dizilimi ya da diş eti-yumuşak doku uyumunu beğenmemek gibi sebeplerden oluşur.Gülüş tasarımı çoğu zaman zor ve ağrılı bir işlem değildir. Genelde lokal anestezi altında veya anestezi olmadan ufak düzeltmelerle birlikte 1 gün - 2 hafta arasında değişen bir süreçte tasarlanır. Gülüş tasarımında en önemli konu altın oranı yakalamaktan geçiyor. Tasarım yapılmadan önce uygulanan teknoloji desteğiyle, yapılacak uygulamanın nasıl sonuç vereceğini baştan görme imkanı oluyor. Bu imkan hem hekim hem de hasta açısından çok kolaylaştırıcı bir unsur.Yapılan uygulamaya göre tek seansta ya da birkaç seansta tedavi tamamlanır. Uzun, zorlu ve yorucu süreçler değildir.Gülüş tasarımı yapılırken, özellikle diş dokusunda, çok agresif bir uygulama olmayıp minimal preperasyonla veya zararla değişiklikler yapılır. Bazen sadece beyazlatma ve ufak diş eti düzeltmeleriyle gülüş değişebilir ve bu tarz uygulamaların geri dönüşü tamamen hastanın ağız bakımına bağlıdır. Fakat genel olarak bakıldığı zaman uzun vadeli bir tedavidir.