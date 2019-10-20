‘Cezalar ağırlaştırılsın’

BUGÜN NELER OLDU

hastanede jiletli saldırıya uğrayarak yaralanan asistan doktor Kadir Songür, tedavisinin ardından taburcu edildi. Buca ilçesindeki evinde konuşan Songür, saldırganın bir ay önce diz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, ağrı kesici istediğini, kendisine yazdığı ilacın ağrılarını geçirmediği takdirde bir doktora saldıracağı yönünde tehditlerde bulunarak gittiğini anlattı. Songür, olay günü saldırganın boynunu hedefleyerek kendisine vurduğunu ifade ederek, "Tokat yedim zannettim. Elindeki jileti gördüm. Boynum kanlar içindeydi. Orada bir mahkumu hastaneye getirmiş bir gardiyan arkadaş vardı, şahsa müdahale etti öyle kurtuldum." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildiren Songür, "İnşallah devletimiz, bakanımız ve hep birlikte toplumsal bütünlüğü sağladığımız bu dönemde bu konuyla ilgili de önemli şeyler başarırız. Sadece gereken önlemlerin alınması ve cezaların en ağır şekilde verilmesini talep ediyorum" diye konuştu. Oğlu gibi doktor olan anne Nergis Songür de, benzer olayların sona ermesi için suçluların cezasız kalmaması gerektiğini dile getirdi.