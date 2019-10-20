Denizli, Özdilek ile zafer peşinde

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de 7 haftada 8 puan toplayan ve son olarak deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilince Yücel İldiz'in yerine teknik direktör Mehmet Özdilek'i dümene geçiren Yukatel Denizlispor, yarın evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.Yeşil-siyahlılarda milli arada göreve getirilen Mehmet Özdilek ilk sınavına çıkacak. Denizlispor'da sakatlığı süren Rodallega forma giyemeyecek. Futbolcularından ilk maçında 3 puan isteyen Özdilek, "Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum" dedi. Denizli'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: