Göz göz 90’da vuruldu

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. 11. dakikada Epureanu'nun pasıyla buluşan Gulbrandsen fileleri havalandırdı: 1-0. 64. dakikada sezon başı Başakşehir'den Göztepe'ye kiralanan Soner Aydoğdu, kaleci Mert'i avladı ve beraberliği sağlayan golü kaydetti: 1-1. Yediği golün ardından Göztepe kalesini abluka altına alan Başakşehir, Martin Skrtel'in 90+1. dakikada kaydettiği gol, Başakşehir'in puanını 14'e yükseltmesini sağladı ve İstanbul ekibi zirve iddiasını sürdürdü. Göztepe ise 9 puanda kaldı. Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu'nun attığı beraberlik golü sonrası sarı-kırmızılı futbolcular, tribünlerde bulunan Türk bayrağına dönerek asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler.



BAŞAKŞEHIR-GÖZTEPE: 2-1

STAT: Başakşehir Fatih Terim GOLLER: Gulbrandsen (11), Skrtel (90+1), / Soner Aydoğdu (64) SARI KARTLAR: Mossoro, Alpaslan Öztürk, Poko / Gökhan İnler MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert 7, Caiçara 6, Skrtel 6, Epureanu 7, Clichy 6, Mahmut Tekdemir 6, Gökhan İnler 5 (Dk. 46 Mehmet Topal 6), Visca 6, İrfan Can 7 (Dk. 82 Robinho ?), Gulbrandsen 7 (Dk. 73 Demba Ba 6), Crivell 6 GÖZTEPE: Beto 5, Gassama 4, Alpaslan 4, Titi 6, Berkan Emir 5, Poko 6, Soner 7, Napoleoni 5 (Dk. 60 Halil Akbunar 5), Mossoro 6 (Dk. 80 Castro ?), Serdar Gürler 5 (Dk. 85 Yasin ?), Jerome 6 HAKEMLER: Y.Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Serkan Çimen



4 ÇEKER MANISA

Manisaspor FK, evinde ağırladığı Pendikspor'u rahat geçti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübü, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Pendikspor'u 4-2 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip bu sonuçla 25 puana ulaşıp zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, konuk takım 11 puanda kaldı. Manisa FK'nın gollerini 10'uncu dakikada Zahit, 48'inci dakikada Onur, 54'üncü dakikada Dilaver, 84'üncü dakikada ise Mehmet atarken, Pendikspor'un golleri 20'nci dakikada penaltıdan Ömer Can ve 60'ncı dakikada Yakup'tan geldi.