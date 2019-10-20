İyot eksikliği birçok hastalığı doğurabilir

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Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Temizkan, vücutta iyot eksikliğinin önemine dikkat çekti. Temizkan, "İyot eksikliği, hipotiroidi başta olmak üzere; kolesterol düzeylerinde artışa, endemik guatra, kısırlığa, fibrokistik meme hastalığına, damar sertliğine ve meme kanserine neden olabilir" dedi. Erişkin kişilerin günlük alması gereken iyot miktarının 150 mg. olduğunu belirten Temizkan, "Hamilelerde iyot ihtiyacı günde 220, emzirenlerde 290, 1-13 yaş arası çocuklarda ise 90-120 mikrogramdır. Her ne kadar iyotlu tuz kullanımı bu eksiklik için bir önlem gibi görülüyorsa da bu maalesef çoğu zaman yeterli değil zira hava, ısı ve nemle temas eden iyotlu tuzun içerdiği iyot büyük ölçüde buharlaşıyor. Biz de iyotlu tuzdan yeterli iyot aldığımızı zannederken vücudumuz iyot eksikliği çekebilir" diye konuştu. İyot bakımından zengin yiyeceklere de değinen Temizkan, "Balık, yaban mersini, ev yapımı yoğurt, karides, fasulye, yumurta, kuru siyah erik iyot bakımından zengindir. İyotlu tuz kullanımı tek başına yeterli olamadığı için, buna ek olarak doktor ya da beslenme uzmanı tarafından önerilen dozlarda iyodu besin takviyesi olarak almak özellikle iyot düşüklüğü saptanmış kişilerde önemlidir" dedi.