İzmir’de ‘Avrasya Sağlık 4.0 Zirvesi’

BUGÜN NELER OLDU

için Acil Sağlık Derneği'nin (HİASD), Türkiye'de ilk defa İzmirde düzenlediği Sağlık 4.0 Zirvesinde sağlık alanındaki en son teknolojik gelişmeler masaya yatırıldı. 3 panelde alanında uzman 16 konuşmacının yer aldığı zirveye, sağlık çalışanlarının yanı sıra konuya ilgi duyan İzmirliler ile öğrenciler ve teknoloji üreten firmaların yetkilileri de katılım gösterdi. İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Dernek Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, HİASD olarak Türkiye'de ilk kez sağlıkta 4.0 konusunun işlendiği bir toplantıya imza attıklarını söyledi. HİASD Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, Avrasya Sağlık 4.0 Zirvesinin hem bugün hem de yıllar sonra sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri masaya yatıran çok önemli bir sağlık buluşması olacağını sözlerine ekledi.