İZSU’dan fatura düzenlemesi

BUGÜN NELER OLDU

Genel Müdürlüğü, 5216 sayılı yasayla köy statüsünden çıkarılarak mahalleye dönüştürülmüş 191 yerleşim yerindeki su tarifelerinin indirim kapsamı dışında tutulmasının yarattığı mağduriyeti büyük ölçüde giderdi. 167 yerleşimin "Orman Köyü" vasfını koruması yasal dayanak kabul edilerek, yaklaşık 55 bin abonenin faturaları 1 Ekim'den itibaren eski tarifeye göre yeniden düzenlendi. 167 köyde fazladan yapılan ödemelerle ilgili iade süreci başladı. "Mahalle" statüsünde olduğu gerekçesiyle indirimli tarife uygulanamayan 24 köy içinse yasal çözüm aranıyor.