Koru narlıdere’ye yatırımcı ılgısı

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, gayrimenkul geliştirme, çimento ve hidroelektrik santrali çelik ekipmanlarının imalatını gerçekleştiren Yapı ST'nin yeni konut projesi Koru Narlıdere'de inşaat süreci tüm hızıyla devam ediyor. Narlıdere ilçesinin ilk residence projesi olan ve mayıs 2019 tarihinde inşaat sürecine başlanan Koru Narlıdere projesinin, kaba inşaat modelinin sonuna gelindi. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 ile daha önce Narlıdere bölgesinde bulunmayan loft tarzı dairelerin yer aldığı proje; daire sahiplerine hem keyifli bir yaşam hem de eşsiz bir yatırım imkanı sunuyor. Yapı ST Gayrimenkul Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sait Tiğin Özmeydan, "Projenin temelini mayıs sonunda attık. Zemin etüdü sonucunda 195 adet fore kazık ile binamızın temelini sağlam zemine ulaştırdık. Bu ayın sonunda projenin tüm kaba inşaatı finalize olacak. Aralık 2020 tarihinde tüm dairelerimizi teslim edeceğiz. Yapı ST olarak taahhüt ve ekipman imalatlarındaki tecrübemizi bu projede de gösteriyoruz "dedi. Koru Narlıdere projesinde 143 adet bağımsız bölüm yer aldığını ifaden Özmeydan, "Tüm dairelerimiz kesintisiz bir şekilde deniz manzarasına sahip olacak. Sırtımızı dayadığımız çam ormanı sayesinde hem orman hem deniz keyfini bir arada yaşayabiliyorsunuz. Üstün residence hizmetleri ile de evinizi gerçek bir otel hizmetiyle buluşturuyoruz. Projemize olan ilgi ve güven duygusu için herkese teşekkür ediyoruz. Kamu bankalarının konut sektörüne verdiği desteği Koru Narlıdere projesinde de müşterilerimiz değerlendirebilecek ve 0,79 faiz oranıyla projemizden alacakları daireler için kredi kullanabilecekler" diye konuştu.