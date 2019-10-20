Lebip Timor: Kimler geldi kimler geçti

BUGÜN NELER OLDU

ALTINORDU ve Altay, bugün bir kez daha puan mücadelesine çıkıyorlar. Anlı, şanlı tarihleri sayısız başarılarla dolu ikisinin de. Sadece İzmir futboluna değil, Türk Futboluna da unutulmayacak yıldızlar kazandırmışlar.deriz ya, yazmaya kalksak bu sayfaya sığmaz. Zaman zaman sallanmışlar, ama asırlık çınarlar gibi hep ayakta kalmışlar. Zirveyi de görmüşler, dibi de. Şimdi her ikisi de süper lige çıkmanın hayali ile yatıp kalkıyor.Her iki takım kadrosunu tartıya koyduğumuzda, öyle ahım şahım ağır basan taraf yok gibi. Altay'ın tecrübesi, Paixao gibi bir gol makinesi avantajına karşın Altınordu'nun da gençlik ateşi kasıp kavuruyor.İçeride dışarıda aynı oyunu oynuyorlar, çoğu kez rakibe meydan okuyorlar ama rakip kale önüne gittiklerinde bir arıza yaşıyorlar. İZMİR'E YAKIŞSINBirbirlerini iyi tanıyan iki teknik adam göreceğiz saha kenarında. Yıllara dayanan dostlukları var. Dost olmaktan öte kardeş gibiler. Son düdük çaldığında puanları da kardeş payı yaparlarsa, sürpriz olmaz. Sahada ve tribünlerde de bu kardeşlik ve dostluk yaşansın, İzmir'e yakışan bir maç olsun. Kazananı alkışlamak moda oldu ama, kaybedenin kazananı alkışladığımız maçlar mazide kaldı.