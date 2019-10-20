Muhtarlar baş tacımız

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir İl Başkanlığı'nda, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla parti temsilcileri ve muhtarlar bir araya geldi. Etkinliğine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, muhtarlar ve partililer katıldı. Hamza Dağ, toplantıdaki konuşmasında, muhtarlara yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve çalışma şartlarını iyileştirdiklerini aktardı. Türkiye'nin birçok meselesi olduğunu, bu meseleleri çözmek için durmaksızın çalıştıklarını belirten Dağ, Barış Pınarı Harekatı'nı da yine çözüm için gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Dağ, kamuoyu araştırmalarına göre harekata desteğin yüzde 80 olduğu bilgisini verdi, "Operasyona Türkiye'de her kesimden, özellikle muhtarlardan çok büyük destek olduğunu görüyoruz. Sandığa gidip hangi partiye oy verirse versin ki buna HDP tabanı da dahil, bu operasyonun ne kadar önemli olduğunu bilen vatandaşlarımız destek verdi" dedi.