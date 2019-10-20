Yöresel kıyafetlerle servis

BUGÜN NELER OLDU

Yunusemre Belediyesi tarafından, 1 yıl önce 250 nüfuslu, 150 haneli, 330 rakımda bulunan Ortaköy Mahallesi'ndeki 18 bin metrekarelik alana Yunuspark yapıldı. Yunuspark, özellikle hafta sonları doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Manisalılar ile diğer illerden gelenler, parkta, yörede yetişen ürünlerden hazırlanan doğal lezzetlerin tadına bakma fırsatı da buluyor. Yunuspark'a gelenler güne, 25 çeşit doğal ürün bulunan kahvaltıyla başlıyor. Yunuspark'taki restoranda ise yöresel kıyafetler giyen kadınlar çalışıyor.