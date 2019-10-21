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‘Hem cephede hem masada netıce aldık’

için ile yapılan görüşmeyi değerlendiren AK Partili Özkan: Hem cephede hem de masada netice sağladık

Giriş Tarihi: 21.10.2019
‘Hem cephede hem masada netıce aldık’

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Denizli Gönüllü Teşekküllüler Platformu tarafından 80'inci Yıl Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Özkan, Türk milletinin kurduğu devletlerin; barış, adalet, huzur ve güvenin temsilcisi olduğunu söyledi. AK Parti'li Özkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile kısa sürede başarı sağladığını kaydetti. Bölgesel ve küresel barış için Türkiye'nin omuzlarında büyük sorumluluk olduğunu belirten Özkan, "Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li heyetle görüşüldü. Hem cephede hem de masada netice sağladık. Bu neticeye ulaşmak için 100 yıldır mücadele ediyoruz. Milletimiz kenetlendikçe birlik ve beraberlik içinde bizi bu topraklardan silmek isteyenlere karşı mücadele ettikçe, biz hep kazananlardan olacağız" dedi.

'KENETLENMELİYİZ'
Türkiye'nin terörle mücadelede yoluna kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Özkan, "Biz bu coğrafyada binlerce yıldır buradayız. Eğer devletimizle milletimiz kenetlenirse üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Elde ettiğimiz başarının arkasında Cumhurbaşkanımız'ın kudretli başkomutanlık mücadelesi ve onun liderliğinde, aziz milletimiz hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun kenetlenerek bu iradenin etrafında toparlanmış olmasıdır" diye konuştu.

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‘Hem cephede hem masada netıce aldık’
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